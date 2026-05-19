Escándalo con La Joaqui en la alfombra de los Premios Martín Fierro: "¡Pedazo de ...!"

joaqui martin fierro Enojo con La Joaqui en la alfombra de los Martín Fierro.

"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo", escribió indignado.

Wanda Nara y La Joaqui se aliaron contra la China Suárez

Luego de que saliera a la luz el tremendo cruce que habrían tenido Wanda Nara, y La Joaqui durante las grabaciones de Masterchef Celebrity, la conductora fue por todo y causó enorme revuelo.

A pesar de los fuertes rumores sobre su supuesta mala relación con La Joaqui, Wanda Nara redobló la apuesta y la eligió para protagonizar la campaña de su marca de bikinis.

Como no podía ser de otra manera, las imágenes de La Joaqui con los modelos de Wanda estallaron las redes y los comentarios de la rubia elogando a la cantante no pasaron desapercibidos.

joaqui wanda bikini Wanda Nara fascinada con las fotos de La Joaqui.

Además, comenzó a correr la teoría de que Wanda Nara y La Joaqui estarían aliadas por su "odio" hacia la China Suárez, quien también habría traicionado a la novia de Luck Ra cuando eran amigas.

Qué pasó entre La Joaqui y la China Suárez

La Joaqui y la China Suárez, habrían terminado su amsitad de la peor manera luego de que la China se vinculara con dos hombres relacionados a Joaquina.

Según trascendió, no solo Ecko, ex novio de La Joaqui, fue relacionado con la China Suárez, sino también el futbolista James Rodríguez.

china suarez joaqui.avif Aseguran que la China Suárez y La Joaqui se pelearon por James Rodríguez.

“A la Joaqui no le gusta hablar mal de otras mujeres. Por eso nunca lo contó”, dicen los allegados a la cantante que salió con James Rodríguez antes de su romance con Luck Ra.

Días antes fue Yanina Latorre quien sorprendió al contar la pelea entre la Joaqui y la China Suárez. "La Joaqui eran amigas y la detesta porque se encamó con Ecko", decía Yanina Latorre en BONDI.