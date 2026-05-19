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Escándalo con La Joaqui en la alfombra de los Premios Martín Fierro: "¡Pedazo de ...!"

Indignación en las redes sociales con la actitud de L Joaqui en la enttrega de los Premios Martín Fierro. Los detalles

Por UNO
La Joaqui fue criticada por lo que hizo en los Martín Fierro 2026.

La Joaqui fue criticada por lo que hizo en los Martín Fierro 2026.

Siguen saliendo a la luz polémicas y escándalos que no se vieron durante la transmisión de los Premios Martín Fierro 2026, ahora con La Joaqui como protagonista.

La Joaqui fue invitada tras su participación en Masterchef Celebrity y además acompañó a su novio Luckra, nominado por su trabajo como jurado en La Voz Argentina.

La cantante se robó todas las miradas con su look pero su comportamiento en la alfombra roja causó indignación entre los periodistas, como dejó evidenciado Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

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Enojo con La Joaqui en la alfombra de los Mart&iacute;n Fierro.

Enojo con La Joaqui en la alfombra de los Martín Fierro.

"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo", escribió indignado.

Wanda Nara y La Joaqui se aliaron contra la China Suárez

Luego de que saliera a la luz el tremendo cruce que habrían tenido Wanda Nara, y La Joaqui durante las grabaciones de Masterchef Celebrity, la conductora fue por todo y causó enorme revuelo.

A pesar de los fuertes rumores sobre su supuesta mala relación con La Joaqui, Wanda Nara redobló la apuesta y la eligió para protagonizar la campaña de su marca de bikinis.

Como no podía ser de otra manera, las imágenes de La Joaqui con los modelos de Wanda estallaron las redes y los comentarios de la rubia elogando a la cantante no pasaron desapercibidos.

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Wanda Nara fascinada con las fotos de La Joaqui.

Wanda Nara fascinada con las fotos de La Joaqui.

Además, comenzó a correr la teoría de que Wanda Nara y La Joaqui estarían aliadas por su "odio" hacia la China Suárez, quien también habría traicionado a la novia de Luck Ra cuando eran amigas.

Qué pasó entre La Joaqui y la China Suárez

La Joaqui y la China Suárez, habrían terminado su amsitad de la peor manera luego de que la China se vinculara con dos hombres relacionados a Joaquina.

Según trascendió, no solo Ecko, ex novio de La Joaqui, fue relacionado con la China Suárez, sino también el futbolista James Rodríguez.

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Aseguran que la China Su&aacute;rez y La Joaqui se pelearon por James Rodr&iacute;guez.

Aseguran que la China Suárez y La Joaqui se pelearon por James Rodríguez.

“A la Joaqui no le gusta hablar mal de otras mujeres. Por eso nunca lo contó”, dicen los allegados a la cantante que salió con James Rodríguez antes de su romance con Luck Ra.

Días antes fue Yanina Latorre quien sorprendió al contar la pelea entre la Joaqui y la China Suárez. "La Joaqui eran amigas y la detesta porque se encamó con Ecko", decía Yanina Latorre en BONDI.

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