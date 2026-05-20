Tras consagrarse como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara habló con los periodistas, se defendió de las críticas por su reconocimiento y lanzó una picante indirecta sobre el futuro de Mauro Icardi.
¡Bombazo! ¿Wanda Nara reveló que pasará con la carrera de Mauro Icardi?
La tremenda respuesta de Wanda Nara cuando le consultaron por el presente de Mauro Icardi. Todos los detalles
En medio de rumores y especulaciones sobre el fin del contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray, Wanda Nara se refirió a las posibilidades del regreso del futbolista a la Argentina.
La top confirmó la llegada de una nueva temporada de Masterchef Celebrity y reveló sus ganas de que participe un famoso jugador de fútbol generando sospechas sobre Icardi.
“¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”, respondió picante cuando le consultaron si el futbolista que se sumaría a Masterchef juega en Estambul.
Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro
Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.
Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.
Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.
La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.
El look de Wanda Nara
Mientras siguen las repercusiones y rumores por su falsa separación de Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2026.
Wanda Nara recorrió la alfombra roja del hotel Hilton robándose las miradas no solo con su look sino también con sus inesperadas acompañantes.
A diferecnia de otras ediciones, Wanda Nara eligió a sus hijas Francesca e Isabella para su gran noche, lo que generó especulaciones por la posible reacción de Mauro Icardi.
Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.