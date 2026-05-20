¡Bombazo! ¿Wanda Nara reveló que pasará con la carrera de Mauro Icardi?

“¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”, respondió picante cuando le consultaron si el futbolista que se sumaría a Masterchef juega en Estambul.

Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro

Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.

Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.

La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.

El look de Wanda Nara

Mientras siguen las repercusiones y rumores por su falsa separación de Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2026.

Wanda Nara recorrió la alfombra roja del hotel Hilton robándose las miradas no solo con su look sino también con sus inesperadas acompañantes.

A diferecnia de otras ediciones, Wanda Nara eligió a sus hijas Francesca e Isabella para su gran noche, lo que generó especulaciones por la posible reacción de Mauro Icardi.

Wanda Nara El look de Wanda Nara en los Martín Fierro.

Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.