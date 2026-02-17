Wanda Nara subió foto íntima desde la cama con Martín Migueles y estalló la polémica

wanda migueles cama Wanda Nara subió foto hot con Migueles en San Valentín.

La imagen no pasó desapercibida, en especial luego de que la misma Wanda Nara desarchivara fotos románticas junto a Mauro Icardi en su muro de Instagram.

Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi desde Turquía alejado de la China Suárez

Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y confirmó que Mauro Icardi la contacó desde Estambul

En las redes sociales circularon fotos de Mauro Icardi de fiesta y en la madrugada el jugador le habría mandado mensajes a Wanda Nara mientras la China Suárez sigue en Argentina.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, le preguntó Yanina a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”.

wanda nara llamada icardi Wanda Nara le reveló a Yanina Latorre qué le dijo Mauro Icardi.

“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.

Wanda Nara redobló la apuesta y subió fotos con Mauro Icardi en medio del escándalo

Mientras la China Suárez está en Argentina y el jugador sigue en Estambul, Wanda Nara subió la vara y recordó algunos de los momentos más románticas que vivió con el jugador.

La reacción de Wanda Nara no habría sido casual ya que horas antes trascendió que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según Fede Flowers en X.

WANDA FOTOS MAURO Las fotos que compartió Wanda Nara junto a Mauro Icardi.

El día anterior, Wanda Nara mandó mensajes a DDM, explicando la razón por la que sus hijas no quisieron asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la casa de los sueños de Mauro Icardi.