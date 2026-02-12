Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi desde Turquía alejado de la China Suárez

wanda nara llamada icardi Wanda Nara le reveló a Yanina Latorre qué le dijo Mauro Icardi.

“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.

Wanda Nara redobló la apuesta y subió fotos con Mauro Icardi en medio del escándalo

Mientras la China Suárez está en Argentina y el jugador sigue en Estambul, Wanda Nara subió la vara y recordó algunos de los momentos más románticas que vivió con el jugador.

La reacción de Wanda Nara no habría sido casual ya que horas antes trascendió que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según Fede Flowers en X.

WANDA FOTOS MAURO Las fotos que compartió Wanda Nara junto a Mauro Icardi.

El día anterior, Wanda Nara mandó mensajes a DDM, explicando la razón por la que sus hijas no quisieron asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la casa de los sueños de Mauro Icardi.

Wanda Nara va por la casa de los sueños

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi debe 600.000 dólares y confirmó que embargó la famosa "casa de los sueños" donde viven el futbolista y la China Suárez cada vez que vienen a la Argentina y aseguró que si es necesario la remataría.

“Seguro que vayamos por el remate de la casa de los sueños... O por lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”, dijo Wanda Nara quien volvió a ser representada por su amiga Ana Rossenfeld.

Además, Wanda Nara se mostró indignada por la cuota que está pagando Mauro Icardi y apuntó contra las abogadas del jugador. "Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario, entonces si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza", aseguró furiosa.