La China Suárez apareció cubierta de moretones tras la polémica con Mauro Icardi: la foto

"No falta nada", escribió la China junto al carrete que recibió 140 mil likes en pocos minutos, aunque, como suele hacer, la actriz limitó los comentarios de los usuarios.

La reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi en un boliche

La China salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.

Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.

Escándalo por la torta que eligió la China Suárez para el cumpleaños de su hija

La China celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y estallaron las polémicas.

La celebración que preparó la China Suárez para la pequeña con temática de "Strangers Things", la serie éxito de Netflix, despertó una ola de críticas entre los usuarios.

Para la ocasión, la China Suárez contrató a Damián, campeón de Bake Off, quien realizó una impactante decoración basada en la serie aunque los comentarios fueron dirigidos a la China Suárez.“¿Sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati" y “¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?", fueron algunos de los mensajes que dejaron los followers en la cuenta de Instagram del pastelero.