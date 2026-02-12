A un día del gran estreno de la segunda temporada de "En el Barro", la serie argentina éxito de Netflix, la China Suárez revolucionó las redes sociales.
El insólito comentario de Mauro Icardi a la foto de la China Suárez cubierta de sangre
La reacción y respuesta de Mauro Icardi a la imagen de la China Suárez que estalló las redes sociales. Todos los detalles
En medio de todo el escándalo y fuertes rumores sobre Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez publicó un álbum de fotos anticipando su personaje en la serie que la tendrá como protagonista junto a actrices como Verónica Llinas, Lorena Vega, María Becerra, entre otras.
La top se pondrá en la piel de una "viuda negra" que termina tras las rejas y, entre las postales que eligió, la China Suárez sorprendió con una donde se la ve con la boca ensangrentada, como si hubiese sido golpeada.
Además de recibir likes y reacciones de los usuarios el primero en comentarla y repostearla fue Mauro Icardi quien incluso dejó un comentario que no pasó desapercibido. "Esa boquita Nicole" escribió fascinado con los labios de la China Suárez.
La irónica reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi en un boliche
Horas antes y en medio de rumores cada vez más fuertes, la China salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.
Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.
“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.