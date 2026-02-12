El insólito comentario de Mauro Icardi a la foto de la China Suárez cubierta de sangre

CHINA SUAREZ SANGRE Mauro Icardi elogió a la China Suárez en medio del escándalo.

Además de recibir likes y reacciones de los usuarios el primero en comentarla y repostearla fue Mauro Icardi quien incluso dejó un comentario que no pasó desapercibido. "Esa boquita Nicole" escribió fascinado con los labios de la China Suárez.

La irónica reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi en un boliche

Horas antes y en medio de rumores cada vez más fuertes, la China salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.

Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.