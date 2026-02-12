Los hijos de Pampita involucrados en el escándalo por el cumpleaños de la hija de la China Suárez

china suarez torta Los hijos de Pampita no asistieron al cumpleaños de su media hermana, Magnolia Vicuña.

“¿Por qué no le mandan una carta documento a Pampita? Ya que ningún familiar fue, o al propio padre. Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas ¿con qué familiar de Mauro iban a estar?”, decía el texto de Wanda Nara confirmando la ausencia de los tres hermanastros de Magnolia.

"Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores", siguió sobre los sentimientos de sus hijas hacia la China Suárez.

La reacción de la China Suárez tras los rumores sobre el cumpleaños de su hija

En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.

Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.

china juariu El descargo de la China Suárez contra Juariu.

“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.