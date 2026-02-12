Los hijos de Pampita involucrados en el escándalo por el cumpleaños de la hija de la China Suárez
Se abrió un nuevo capítulo tras el cumpleaños de Magnolia Vicuña que involucra a los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña.
Según reveló la periodista Juriu, ante la negativa de las pequeñas a ser parte del cumpleaños, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi lo que habría angustiado a las herederas del futbolista.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara salió con los tapones de punta y rompió el silencio en DDM, involucrando a los hijos de Pampita Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña en el escándalo.
“¿Por qué no le mandan una carta documento a Pampita? Ya que ningún familiar fue, o al propio padre. Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas ¿con qué familiar de Mauro iban a estar?”, decía el texto de Wanda Nara confirmando la ausencia de los tres hermanastros de Magnolia.
"Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores", siguió sobre los sentimientos de sus hijas hacia la China Suárez.
La reacción de la China Suárez tras los rumores sobre el cumpleaños de su hija
En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.
Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.
“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.