El mensaje que subió y borró la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta en Estambul

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.

Escándalo por la torta que eligió la China Suárez para el cumpleaños de su hija

La China celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y estallaron las polémicas.

La celebración que preparó la China Suárez para la pequeña con temática de "Strangers Things", la serie éxito de Netflix, despertó una ola de críticas entre los usuarios.

Además de que saliera a la luz la angustia que generaron las fotos del cumpleaños que circularon en las redes a las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, los seguidores quedaron indignados con la torta.

china suarez torta Polémica por la torta de cumpleaños de Magnolia Vicuña.

Para la ocasión, la China Suárez contrató a Damián, campeón de Bake Off, quien realizó una impactante decoración basada en la serie aunque los comentarios fueron dirigidos a la China Suárez.“¿Sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati" y “¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?", fueron algunos de los mensajes que dejaron los followers en la cuenta de Instagram del pastelero.