La China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán, confesó que revisa el celular de Mauro Icardi y aseguró que hay varias famosas casadas y solteras que han tratado de seducirlo estando en pareja con ella.
La China Suárez se enteró quién es la periodista que quiso seducir a Mauro Icardi
Salió a la luz quién sería la famosa que le mandó mensajes a Mauro Icardi estando en pareja con la China Suárez. Los detalles
En un primer momento se señaló a Sabrina Rojas como una de las famosas interesadas en Mauro Icardi aunque luego salió a la luz que habría sido una periodista la que le escribió al futbolista.
"No es la Reini, hay otra chica que le escribe a Icardi. No lo voy a decir. Le quieren dar. El nombre lo voy a decir, ella lo va a desmentir. Es panelista y es una busquita…”, reveló Guido Zaffora en Bondi. “Es una panelista, periodista. Está al aire actualmente, y es joven. Muy joven, entre los 30 y los 40, ponele, sí”, siguió.
Además, el periodista confirmó que la China Suárez se enteró y no le cayó nada bien lo que vio. la China Suárez habría encontrado mensajes. La China está muy atenta a quién le escribe Icardi, a esta Icardi no le va a dar bola. A la otra que yo digo sí, nadie se lo imagina", agregó Guido.
La furia de la China Suárez por los rumores sobre el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña
La China Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y sin la presencia de Mauro Icardi.
La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que si bien no asistieron, las hijas de Wanda Nara vieron fotos del cumpleaños en las redes sociales y quedaron muy angustiadas por la vestimenta de Magnolia Vicuña.
Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de lsabella Icardi e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. El comentario provocó la furia de la China Suárez que arremetió con todo.