La China Suárez se enteró quién es la periodista que quiso seducir a Mauro Icardi

mauro china pergolini Quién es la famosa que le manda mensajes a Mauro Icardi.

Además, el periodista confirmó que la China Suárez se enteró y no le cayó nada bien lo que vio. la China Suárez habría encontrado mensajes. La China está muy atenta a quién le escribe Icardi, a esta Icardi no le va a dar bola. A la otra que yo digo sí, nadie se lo imagina", agregó Guido.

La furia de la China Suárez por los rumores sobre el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña

La China Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y sin la presencia de Mauro Icardi.

La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que si bien no asistieron, las hijas de Wanda Nara vieron fotos del cumpleaños en las redes sociales y quedaron muy angustiadas por la vestimenta de Magnolia Vicuña.

juariu hija china La publicación sobre Magnolia Vicuña que hizo estallar a la China Suárez.

Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de lsabella Icardi e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. El comentario provocó la furia de la China Suárez que arremetió con todo.