La China Suárez repudiada por un insólito detalle en el cumpleaños de Magnolia: "Maridos ajenos"

china suarez torta Polémica por la torta de cumpleaños de Magnolia Vicuña.

Para la ocasión, la China Suárez contrató a Damián, campeón de Bake Off, quien realizó una impactante decoración basada en la serie aunque los comentarios fueron dirigidos a la China Suárez.“¿Sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati" y “¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?", fueron algunos de los mensajes que dejaron los followers en la cuenta de Instagram del pastelero.

La angustia de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara tras el cumpleaños de Magnolia Vicuña

Según trascendió a pesar de no viajar para el acontecimiento Mauro Icardi invitó a sus hijas Francesca a Isabella a la celebración pero las pequeñas se negaron a ir.

La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que si bien no asistieron, las hijas de Wanda Nara vieron fotos del cumpleaños en las redes sociales y quedaron muy angustiadas por la vestimenta de Magnolia Vicuña.

juariu hija china

La publicación sobre Magnolia Vicuña que hizo estallar a la China Suárez.

Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de lsabella Icardi e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. El comentario provocó la furia de la China Suárez que arremetió con todo.