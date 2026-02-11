La China Suárez celebró el cumpleaños de su hija Magnolia Vicuña con un mega festejo en "la casa de los sueños" de Nordelta y estallaron las polémicas.
La China Suárez repudiada por un insólito detalle en el cumpleaños de Magnolia: "Maridos ajenos"
El nuevo escándalo que generóel festejo de cumpleaños que organizó la China Suárez para su hija. Todos los detalles
La celebración que preparó la China Suárez para la pequeña con temática de "Strangers Things", la serie éxito de Netflix, despertó una ola de críticas entre los usuarios.
Además de que saliera a la luz la angustia que generaron las fotos del cumpleaños que circularon en las redes a las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, los seguidores quedaron indignados con la torta.
Para la ocasión, la China Suárez contrató a Damián, campeón de Bake Off, quien realizó una impactante decoración basada en la serie aunque los comentarios fueron dirigidos a la China Suárez.“¿Sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati" y “¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?", fueron algunos de los mensajes que dejaron los followers en la cuenta de Instagram del pastelero.
La angustia de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara tras el cumpleaños de Magnolia Vicuña
Según trascendió a pesar de no viajar para el acontecimiento Mauro Icardi invitó a sus hijas Francesca a Isabella a la celebración pero las pequeñas se negaron a ir.
La periodista Juariu publicó en sus redes sociales que si bien no asistieron, las hijas de Wanda Nara vieron fotos del cumpleaños en las redes sociales y quedaron muy angustiadas por la vestimenta de Magnolia Vicuña.
La publicación sobre Magnolia Vicuña que hizo estallar a la China Suárez.
Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de lsabella Icardi e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. El comentario provocó la furia de la China Suárez que arremetió con todo.