Escándalo y lluvia de críticas a las fotos hot de la China Suárez: la reacción de la actriz

La China Suárez regresó al modelaje más atrevida que nunca y generó un terremoto de críticas en las redes sociales con las imágenes de la campaña que protagonizó.
Ivana Figueiras, dueña de Pompavana, eligió a la China Suárez como cara de la nueva colección de su marca de lencería y ropa interior.
Fue la misma China Suárez quien compartió las fotos en su cuenta de Instagram y las críticas no tardaron en llegar. "Otra marca que te cargaste por zorra", "Roba maridos", fueron algunos de los comentarios que recibió lo que provocó que limitara los mensajes en sus publicaciones.
Tras la ola de críticas, Ivana Figueiras rompió el silencio y se mostró sorprendida por la reacción de público por la aparición de la China Suárez. “A mí me sorprende la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen”, reflexionó. Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, agregó sobre la razón por la que contrató a la China Suárez.
La China Suárez acusada de estafadora
En las redes sociales dos emprendedoras, subieron un video asegurando que la China Suárez pidió por un servicio que no pagó e incluso no respondió cuando recibió mensajes consultándole por lo sucedido.
Se trata de una casa de muñecas de tamaño extra large que la China Suárez solicitó para sus hijas. Según revelaron la actriz presionó para que lo hicieran en poco tiempo y hasta mando audios confirmando su pedido. "Estamos viendo el tema de la casita... quería saber cuánto tarda la entrega. Tiene que ser grande porque son muchos niños", se escucha decir a la China.
A pesar de esto, la China desapareció y no respondió más. "Querían que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar... Ni gracias nos dijo. Nunca más nos respondió. Años pidiéndonos la casita y después se borró", explicaron las emprendedoras en su video de Instagram.