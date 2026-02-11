¡Se vengó! Wanda Nara subió fotos románticas con Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

WANDA FOTOS MAURO Las fotos que compartió Wanda Nara junto a Mauro Icardi.

El día anterior, Wanda Nara mandó mensajes a DDM, explicando la razón por la que sus hijas no quisieron asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la casa de los sueños de Mauro Icardi.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez en vivo: "Que deje de usar la ropa de mis hijas"

Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolsita habría recurrido a la justicia para lograr que asistan. Al no estar en la celebración, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi y Wanda Nara estalló de furia.

"Con qué familiar de Mauro iba a estar. Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia", arrancó Wanda Nara sobre la decisión de Francesca e Isabella de no ir. "Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores".

Además, Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi debe 600.000 dólares y confirmó que embargó la famosa "casa de los sueños" donde viven el futbolista y la China Suárez cada vez que vienen a la Argentina y aseguró que si es necesario la remataría.

“Seguro que vayamos por el remate de la casa de los sueños... O por lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”, dijo Wanda Nara quien volvió a ser representada por su amiga Ana Rossenfeld.