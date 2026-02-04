"¡Muertas de hambre!": el furioso descargo de Ángel de Brito contra la China Suárez y Wanda Nara

"Las dos acusan a otros de que cobran sobres. Si son dos muertas de hambre que siempre viven de otros. La verdad es que tenemos paciencia, porque escuchar a Wanda Nara y la China Suárez como si fueran dos diosas del Olimpo…", cerró furioso.

La China Suárez le respondió a Wanda Nara y fue letal

Desde Estambul, la China Suárez respondió todas las preguntas de Moria Casán y hasta se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.

“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.

china suarez olor wanda La China Suárez hundió a Wanda Nara por hablar de su olor corporal.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.