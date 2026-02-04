Ángel de Brito salió con los tapones de punta y apuntó como nunca antes contra la China Suárez y Wanda Nara, en medio de sus declaraciones cruzadas.
"¡Muertas de hambre!": el furioso descargo de Ángel de Brito contra la China Suárez y Wanda Nara
Durante la tarde del martes, Wanda Nara habló en el Diario de Mariana, acusó a Mauro Icardi de deber 600.000 dólares y trató al periodista Guido Zaffora de "ensobrado" asegurando que recibiría dinero por parte del futbolista y sus abogadas.
Indignado, Ángel de Brito defendió al panelista de DDM con un descargo explosivo hacia la China Suárez y Wanda Nara. "No sé cuál es la más caradura de las dos, si Wanda o la China. Creo que sé, pero…", arrancó.
"Las dos acusan a otros de que cobran sobres. Si son dos muertas de hambre que siempre viven de otros. La verdad es que tenemos paciencia, porque escuchar a Wanda Nara y la China Suárez como si fueran dos diosas del Olimpo…", cerró furioso.
La China Suárez le respondió a Wanda Nara y fue letal
Desde Estambul, la China Suárez respondió todas las preguntas de Moria Casán y hasta se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.
“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.
“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.
“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.