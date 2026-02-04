Wanda Nara confirmó que va por lo que más quiere la China Suárez

Además, Wanda Nara se mostró indignada por la cuota que está pagando Mauro Icardi y apuntó contra las abogadas del jugador. "Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario, entonces si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza", aseguró furiosa.

Wanda Nara se burló de Mauro Icardi

Wanda Nara lanzó la versión remix de su tema “O Bicho Vai Pegar" y causó furor en las redes. La conductora no solo promocionó la llegada de su hit a través de su cuenta de Instagram sino que compartió parte de los comentarios de sus seguidores eligiendo uno en particular.

wanda burla ciardi Wanda Nara hundió a Mauro Icardi.

“Ya me imagino a Mauro leyendo los comentarios en el baño. Bravo Reina, ¡te amamos WAN!”, decía el mensaje que Wanda Nara eligió tirando más leña al fuego.

¿Wanda Nara preocupada por los sentimientos de Mauro Icardi?

Wanda Nara publicó captura de sus chats con Icardi pero tapando gran parte de la conversación y ahora se filtraron algunas de las frases que no se pudieron ver.

En Puro Show, Angie Balbiani reveló parte del contenido que Wanda Nara evitó que los usuarios pudieran leer, sacando a la luz el interés de la conductora por el amor de Icardi hacia la China Suárez.

wanda nara chats icardi Lo que no se vio de los mensajes de Wanda Nara a Mauro Icardi.

"En el chat arranca con fotos de las chicas y de repente se despierta mostrando que está todo bien. Dentro de las conversaciones, Wanda le pone: ‘¿Te arrepentiste de tu error?’, a lo que Mauro le responde: ‘Es el mejor error que cometí en mi vida’. Refiriéndose a haberse separado y juntado con la China", explicó la panelista.

Además, Yanina Latorre publicó una imagen que Icardi le habría enviado a Wanda Nara en otra de sus conversaciones.En la postal se puede ver a Mauro Icardi y Wanda años atrás, cuando estaban en pareja. "¿Le dio la nostalgia?", preguntó Yanina a sus seguidores.