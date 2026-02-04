Wanda Nara confirmó que va por lo que más quiere la China Suárez
La feroz advertencia de Wanda Nara a la China Suárez y Mauro Icardi en medio de un nuevo capítulo de su batalla judicial.
Además de asegurar que Mauro Icardi debe 600.000 dólares, Wanda Nara confirmó que embargó la famosa "casa de los sueños" donde viven el futbolista y la China Suárez cada vez que vienen a la Argentina y aseguró que si es necesario la remataría.
“Seguro que vayamos por el remate de la casa de los sueños... O por lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”, dijo Wanda Nara quien volvió a ser representada por su amiga Ana Rossenfeld.
Además, Wanda Nara se mostró indignada por la cuota que está pagando Mauro Icardi y apuntó contra las abogadas del jugador. "Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario, entonces si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza", aseguró furiosa.
Wanda Nara se burló de Mauro Icardi
Wanda Nara lanzó la versión remix de su tema “O Bicho Vai Pegar" y causó furor en las redes. La conductora no solo promocionó la llegada de su hit a través de su cuenta de Instagram sino que compartió parte de los comentarios de sus seguidores eligiendo uno en particular.
“Ya me imagino a Mauro leyendo los comentarios en el baño. Bravo Reina, ¡te amamos WAN!”, decía el mensaje que Wanda Nara eligió tirando más leña al fuego.
¿Wanda Nara preocupada por los sentimientos de Mauro Icardi?
Wanda Nara publicó captura de sus chats con Icardi pero tapando gran parte de la conversación y ahora se filtraron algunas de las frases que no se pudieron ver.
En Puro Show, Angie Balbiani reveló parte del contenido que Wanda Nara evitó que los usuarios pudieran leer, sacando a la luz el interés de la conductora por el amor de Icardi hacia la China Suárez.
"En el chat arranca con fotos de las chicas y de repente se despierta mostrando que está todo bien. Dentro de las conversaciones, Wanda le pone: ‘¿Te arrepentiste de tu error?’, a lo que Mauro le responde: ‘Es el mejor error que cometí en mi vida’. Refiriéndose a haberse separado y juntado con la China", explicó la panelista.
Además, Yanina Latorre publicó una imagen que Icardi le habría enviado a Wanda Nara en otra de sus conversaciones.En la postal se puede ver a Mauro Icardi y Wanda años atrás, cuando estaban en pareja. "¿Le dio la nostalgia?", preguntó Yanina a sus seguidores.