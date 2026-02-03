Wanda Nara le respondió a la China Suárez: "Tengo todo lo..."

wanda nara respuesta china La indirecta de Wanda Nara tras los dichos de la China Suárez.

Si bien no hizo referencia a los dichos de la China Suárez, Wanda Nara publicó un álbum de fotos luciendo un look de Ives Saint Laurent acompañándolo con un mensaje de lo más punzante. "Tengo todo lo que la plata no puede comprar",escribió filosa.

Qué dijo la China Suárez de Wanda Nara

Desde Estambul, la China Suárez respondió todas las preguntas y hasta se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó.

“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.

china suarez olor wanda La China Suárez hundió a Wanda Nara por hablar de su olor.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.