La China Suárez rompió el silencio tras la filtración de los chats que publicó Wanda Nara de sus conversaciones privadas con Mauro Icardi.
Wanda Nara le respondió a la China Suárez: "Tengo todo lo..."
La China Suárez habló, apuntó contra Wanda Nara y la respuesta de la rubia no se hizo esperar. Todos los detalles
En los mensajes, Wanda Nara habla del olor corporal de la China Suárez e incluso hace referencia al supuesto consumo de drogas.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez habló con Moria Casán más filosa que nunca y, como no podía ser de otra manera, Wanda Nara salió con los tapones de punta.
Si bien no hizo referencia a los dichos de la China Suárez, Wanda Nara publicó un álbum de fotos luciendo un look de Ives Saint Laurent acompañándolo con un mensaje de lo más punzante. "Tengo todo lo que la plata no puede comprar",escribió filosa.
Qué dijo la China Suárez de Wanda Nara
Desde Estambul, la China Suárez respondió todas las preguntas y hasta se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.
“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó.
“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.
“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.