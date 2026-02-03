Wanda Nara involucrada en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Demichelis-Evangelina-Anderson.jpg Evangelina Anderson está siendo asesorada por Wanda Nara en su divorcio de Martín Demichelis.

“Le está diciendo a Evangelina ‘todo esto te corresponde ni un peso menos’”, siguió y remató: “Que se prepare Martín, la señora Wanda Nara está aconsejando rigurosa a Evang para esta división de bienes”.

Evangelina Anderson con el corazón roto

Días antes, Evangelina Anderson abrió su corazón y reveló la verdad de su presente sentimental en medio de rumores sobre su supuesta crisis con Ian Lucas.

“No me inventen más romances, me voy a quedar sola. Cuando yo esté con alguien los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos y después ustedes, lo prometo”, arrancó Evangelina Anderson en Intrusos.

“La verdad que estoy sola”, aseguró luego de que la relacionaran con el cantante Maxi Kilates. “Yo todavía no me divorcié, estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad pero es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”, siguió.

Emocionada y con lágrimas en los ojos, Evangelina Anderson incluso habló de lo difícil que fue su separación de Martín Demichelis. "Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro, hice mucha terapia, hago terapia”, dijo.