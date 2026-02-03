En medio de un presente turbulento tras anunciar su separación, Evangelina Anderson y Martín Demichelis tendrán una reunión clave esta semana donde definirán temas como cuota alimentaria, régimenes de visita, división de bienes y más.
Wanda Nara involucrada en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Qué papel tiene Wanda Nara en el fin de la relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Todos los detalles
Días atrás se conoció que Evangelina Anderson estaría muy angustiada por la ausencia de Martín Demichelis en el día a día de sus hijos y ahora en A la Tarde revelaron que la top está siendo asesorada por su amiga Wanda Nara.
“Se le viene la noche y se le va a complicar a Demichelis, porque Anderson no lo está haciendo sola a esto, más allá de la asistencia legal. Hay una gran consejera que la está asesorando a Evangelina para que esta división de bienes sea sumamente satisfactoria para Evangelina”, explicó el panelista Alejandro Castelo.
“Le está diciendo a Evangelina ‘todo esto te corresponde ni un peso menos’”, siguió y remató: “Que se prepare Martín, la señora Wanda Nara está aconsejando rigurosa a Evang para esta división de bienes”.
Evangelina Anderson con el corazón roto
Días antes, Evangelina Anderson abrió su corazón y reveló la verdad de su presente sentimental en medio de rumores sobre su supuesta crisis con Ian Lucas.
“No me inventen más romances, me voy a quedar sola. Cuando yo esté con alguien los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos y después ustedes, lo prometo”, arrancó Evangelina Anderson en Intrusos.
“La verdad que estoy sola”, aseguró luego de que la relacionaran con el cantante Maxi Kilates. “Yo todavía no me divorcié, estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad pero es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”, siguió.
Emocionada y con lágrimas en los ojos, Evangelina Anderson incluso habló de lo difícil que fue su separación de Martín Demichelis. "Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro, hice mucha terapia, hago terapia”, dijo.