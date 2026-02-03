Inicio Farándula China Suárez
Viral

¿Enojado? El gesto de Mauro Icardi mientras la China Suárez hablaba de su romance en televisión

La actitud de Mauro Icardi que llamó la atención y despertó las alarmas durante la entrevista de la China Suárez con Moria.

Por UNO
Qué hizo Mauro Icardi cuando la China Suárez hablaba de su romance con Moria Casán.

Qué hizo Mauro Icardi cuando la China Suárez hablaba de su romance con Moria Casán.

En medio de las repercusiones de la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez rompió el silencio y habló como nunca antes durante su nueva entrevista con Moria Casán y Puro Show.

Si bien la China Suárez respondió todas las preguntas, llamó la atención la ausencia de Mauro Icardi ante la cámara, en especial luego de que en las últimas entrevistas acompañó a su mujer.

Primero fue Moria Casán la que le pidió a la China que sumara a Mauro Icardi y la actriz trató de desviar el tema. "Se está bañando... No sabes lo que llueve acá", siguió sin ahondar.

china mauro entrevista
La llamativa ausencia de Mauro Icardi en la entrevista de la China Su&aacute;rez con Moria Cas&aacute;n.

La llamativa ausencia de Mauro Icardi en la entrevista de la China Suárez con Moria Casán.

Luego, la China Suárez habló con Puro Show y una vez más el futbolista brilló por su ausencia. ¿No está Mauro ahí para tirarnos un beso?”, consultó Pampito. "Pero si vos viste que a él no le gusta hablar… él es bueno escribiendo, escribe mucho… pero es mudo”, dijo la ex de Vicuña.

La China Suárez le contestó a Wanda Nara luego de que la acusara de tener mal olor

La China Suárez se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.

“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.

china suarez olor wanda
La China Su&aacute;rez hundi&oacute; a Wanda Nara por hablar de su olor.

La China Suárez hundió a Wanda Nara por hablar de su olor.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar