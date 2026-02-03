¿Enojado? El gesto de Mauro Icardi mientras la China Suárez hablaba de su romance en televisión

china mauro entrevista La llamativa ausencia de Mauro Icardi en la entrevista de la China Suárez con Moria Casán.

Luego, la China Suárez habló con Puro Show y una vez más el futbolista brilló por su ausencia. ¿No está Mauro ahí para tirarnos un beso?”, consultó Pampito. "Pero si vos viste que a él no le gusta hablar… él es bueno escribiendo, escribe mucho… pero es mudo”, dijo la ex de Vicuña.

La China Suárez le contestó a Wanda Nara luego de que la acusara de tener mal olor

La China Suárez se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.

“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.

china suarez olor wanda La China Suárez hundió a Wanda Nara por hablar de su olor.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.