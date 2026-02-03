En medio de las repercusiones de la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez rompió el silencio y habló como nunca antes durante su nueva entrevista con Moria Casán y Puro Show.
¿Enojado? El gesto de Mauro Icardi mientras la China Suárez hablaba de su romance en televisión
La actitud de Mauro Icardi que llamó la atención y despertó las alarmas durante la entrevista de la China Suárez con Moria.
Si bien la China Suárez respondió todas las preguntas, llamó la atención la ausencia de Mauro Icardi ante la cámara, en especial luego de que en las últimas entrevistas acompañó a su mujer.
Primero fue Moria Casán la que le pidió a la China que sumara a Mauro Icardi y la actriz trató de desviar el tema. "Se está bañando... No sabes lo que llueve acá", siguió sin ahondar.
Luego, la China Suárez habló con Puro Show y una vez más el futbolista brilló por su ausencia. ¿No está Mauro ahí para tirarnos un beso?”, consultó Pampito. "Pero si vos viste que a él no le gusta hablar… él es bueno escribiendo, escribe mucho… pero es mudo”, dijo la ex de Vicuña.
La China Suárez le contestó a Wanda Nara luego de que la acusara de tener mal olor
La China Suárez se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.
“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.
“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.
“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.