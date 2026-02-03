La China Suárez se hizo un lifting y la foto es impactante

CHINA SUAREZ LIFTING La China Suárez mostró cómo quedó tras su lifting.

Fue la misma China Suárez quien mostró los resultados en su cuenta de Instagram, detallando todo el proceso y beneficios del procedimiento que eligió. "Morpheus 8, lifting facial sin cirugía, un tratamiento que combina microneedling y radiofrecuencia con el objetivo de rejuvenecer la piel y estimular la producción de colágeno", escribió la actriz generando preocupación por las marcas en su rostro, aunque serían moméntaneas.

La China Suárez respondió las acusaciones de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio y habló como nunca antes durante su nueva entrevista con Moria Casán y Puro Show.

Desde Estambul, la China Suárez respondió todas las preguntas y hasta se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa. “Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.