Las fotos de Pampita que prueban las mentiras de la China Suárez sobre el escándalo del motorhome

pampita motorhome china suarez Pampita publicó fotos que prueban la peor mentira de la China Suárez sobre su romance con Vicuña.

"Esta es la familia que destruiste”, escribía Pampita junto a una imagen tomada de la cámara de seguridad de su casa que la muestra junto a uno de sus hijos y Benjamín Vicuña. “No salgo con nadie, no estaba separada, no le grité nada de lo que están diciendo. Solo había dos personas en el motorhome y la puerta la abrí yo de sorpresa”, escribía en otro mensaje que le mandó a los periodistas.

La China Suárez respondió las acusaciones de Wanda Nara sobre su olor corporal

En su entrevista con Moria Casán, la China Suárez se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa.

“Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.

china suarez olor wanda Desde Estambul, la China Suárez hundió a Wanda Nara.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.