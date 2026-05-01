Polémica por el look de la China Suárez en la cancha

china suarez jean arnes

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez combinó sus jeans con camiseta personalizada del Galatasaray y campera bomber de cuero negra.

La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en Turquía

La China y el futbolista disfrutaron de un día de playa y relax en familia.

Tras varias semanas de silencio en sus redes, Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos de su tarde en las playas, turcas mostrándose más enamorados y apasionados que nunca.

Inseparables, Mauro Icardi y la China Suárez tomaron sol juntos y presumieron sus figuras en traje de baño. La top adelantó tendencia de verano luciendo una microbikini bicolor en negro y rosa.

CHINA SUAREZ PLAYA La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en las playas turcas.

Además, la pareja estuvo acompañada por su inseparable perro Tano, el cane corso con el que Mauro Icardi vive hace años, que paseó con sus dueños por la playa.

La China Suárez defendió a Mauro Icardi de las críticas

La China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi aprovechando la opostunidad para mandarle un mensaje a sus haters y críticos.

"Goool... los que intenten apagarte que lo intenten", escribió la China Suárez filosa junto a una imagen de Mauro Icardi festejando su anotacion.