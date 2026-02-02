En medio de las repercusiones de la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez rompió el silencio y habló como nunca antes durante su nueva entrevista con Moria Casán y Puro Show.
La China Suárez le respondió a Wanda Nara por acusarla de tener mal olor: "Si supiera que..."
El tremendo descargo de la China Suárez tras los chats de Wanda Nara hablando de su olor corporal. Los detalles
Desde Estambul, la China Suárez respondió todas las preguntas y hasta se refirió a los comentarios de Wanda Nara acusándola de tener olor a marihuana la noche que se encontró con Mauro Icardi en un hotel en París.
“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, arrancó filosa. “Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, siguió la China Suárez exultante.
“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró apuntando a Wanda Nara.
Mauro Icardi habló del olor de la China Suárez
Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habrían intercambiado, Mauro Icardi la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.
Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.
"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".