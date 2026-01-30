Los rumores sobre el supuesto romance que habrían vivido la China Suárez y Gonzalo Heredia durante las grabaciones de Argentina Tierra de Amor y venganza volvieorn a circular más fuerte que nunca.
La foto que confirmaría que la China Suárez y Gonzalo Heredia estuvieron a los besos en una fiesta
Explosión en las redes sociales por la comprometedora foto de China Suárez y Gonzalo Heredia. Todos los detalles
Fue en BONDI que el periodista Santiago Riva Roy confirmó que fue testigo del vínculo entre los dos cuando los vio besándose en una fiesta enfrente de todos los presentes. “Como chaparon esa noche de la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, ¿te acordás? Gonzalo Heredia con la China Suárez. Estaba Pampito, estaba yo, y le decíamos al cámara ‘dale, prendé la cámara’, para tomar esa imagen, y no llegamos”, contó el periodista.
“Se separaron las bocas, los labios y las lenguas, y no llegamos a tener la imagen. Pero ambos [con Pampito] lo atestiguamos. Estos dos ojitos lo vieron. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”, siguió.
Ahora en las redes comenzó a circular la imagen que probaría los dichos de Riva Roy. En la postal se puede ver a la China Suárez hablando muy cerca y cariñosa al oido de Gonzalo Heredia y agarrándole la nuca. Como si no fuera suficiente, la China estaba en pareja con Benjamín Vicuña y Heredia con Brenda Gandini.
Acusaron a la China Suárez de atorranta
En el programa de Moria Casán analizaron los supuestos chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y Gabriel Olivieri,íntimo amigo de Pampita, no se guardó nada
“La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”, arrancó. “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”, siguió.
Además, Olivieri dio su opinió sobre la decisión de Wanda Nara de exponer los chats en las redes. "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida... A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció justificando la conducta de la rubia.