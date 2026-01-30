La foto que confirmaría que la China Suárez y Gonzalo Heredia estuvieron a los besos en una fiesta

china suarez gonzalo heredia fiesta.jpg La China Suárez y Gonzalo Heredia acaramelados en una fiesta.

Ahora en las redes comenzó a circular la imagen que probaría los dichos de Riva Roy. En la postal se puede ver a la China Suárez hablando muy cerca y cariñosa al oido de Gonzalo Heredia y agarrándole la nuca. Como si no fuera suficiente, la China estaba en pareja con Benjamín Vicuña y Heredia con Brenda Gandini.

Acusaron a la China Suárez de atorranta

En el programa de Moria Casán analizaron los supuestos chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y Gabriel Olivieri,íntimo amigo de Pampita, no se guardó nada

“La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”, arrancó. “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”, siguió.

china atorrantq Gabriel Olivieri destruyó a la China Suárez.

Además, Olivieri dio su opinió sobre la decisión de Wanda Nara de exponer los chats en las redes. "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida... A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció justificando la conducta de la rubia.