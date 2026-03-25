Aparecieron los mensajes entre Emilia Mernes y un jugador: "Mándame fotito"

emilia mernes chats cubas El supuesto chat entre Emilia Mernes y el jugador Andres Cubas.

"Sos hermosa", le dijo, a lo que Emilia contestó: "Gracias, vos también, pero primero da conocernos". "Dale, mandame algunas fotos para mí, gorda" insite el futbolista y Emilia no da el brazo a torcer."No, te dije que no seas cargoso".

Qué hizo Emilia Mernes en la fiesta de la Selección

Yanina Latorre habló de lo sucedido y dio detalles de la interna entre las mujeres de la Selección y Emilia Mernes luego de la sorpresiva presencia de la top en una fiesta íntima.

“Las botineras detestan a Emilia. Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, arrancó Yanina sobre el origen del escándalo.

emilia fiesta antonela Las fotos de Emilia Mernes en la fiesta privada de la Selección.

"¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, siguió Yanina sobre los gestos de Emilia.

“Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar. Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, agregó contundente.

Tras sus revelaciones, las redes estallaron con fotos de la fiesta donde se ve a Emilia Mernes luciendo un total look negro, imposible de pasar desapercibido.

emilia fiesta seleccion El look de Emilia Mernes en la fiesta de la Scaloneta.

Para la ocasión, Emilia apostó por un conjunto de pantalones tiro alto combinado con corset de cuero, ideal para marcar la cintura y el escote. Pelo suelto y, en cuanto al make up, sus cartacterísticos brillitos debajo de sus ojos.