Tras su paso por Milán y Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador pase unos días con sus hijas Francesca e Isabella.
La primera foto de la China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en Argentina
Explosión en las redes sociales por la viralización de imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara.
Mientras Wanda Nara sigue disfrutando de su viaje por el mundo con Martín Migueles, Mauro Icardi se reunió con sus herederas tras más de cinco meses de su último encuentro.
A diferencia de otras coasiones, Mauro Icardi y la China Suárez mantuvieron un rotundo silencio en las redes sociales aunque ahora se filtró una imagen de la familia en un cumpleaños.
La cuenta Pochi de Gossipeame publicó una foto de la China Suárez, Mauro Icardi, Francesca e Isabella en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré. "La buscaron 23:30 y se quedaron un rato extra bailando con la cumpleañera que sería muy amiga de Rufina".
La "traición" de las hijas de Mauro Icardi
Antes del esperado encuentro de Mauro Icardi con sus pequeñas, las redes sociales estallaron con imágenes de las niñas en el casamiento de su tío Guido Icardi.
A pesar del distanciamiento de Mauro Icardi con Guido, Francesca e Isabella dijeron presente en las celebración del joven en Rosario y estuvieron acompañadas por su abuela Nora Colossimo.
Además, se viralizaron imágenes de las hijas de Wanda Nara almorzando con su abuelo y toda la familia de Mauro Icardi en Santa Fé.
Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para celebrar su "divorcio" de Wanda Nara
Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi desembarcaron en Milán donde también estaban vacacionando Wanda Nara y su novio, Martín Migueles.
Siguiendo con las celebraciones por el natalicio de la China Suárez, Mauro Icardi volvió a sorprenderla con una visita a la exclusiva tienda de Hérmes.
Allí, el jugador fue por todo obsequiándole una nueva cartera Birkin, una de las más exclusivas y codiciadas por las celebrities de todo el mundo. El modelo Birkin 25, que fue el que recibió la China Suárez como regalo, se ubica aproximadamente entre 11.400 y 15.800 dólares en la tienda pudiendo subir de precio en la reventa.