La primera foto de la China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en Argentina

china suarez mauro ciardi hijas argentina Mauro Icardi y la China Suárez en un cumpleaños con su familia ensamblada.

La cuenta Pochi de Gossipeame publicó una foto de la China Suárez, Mauro Icardi, Francesca e Isabella en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré. "La buscaron 23:30 y se quedaron un rato extra bailando con la cumpleañera que sería muy amiga de Rufina".

La "traición" de las hijas de Mauro Icardi

Antes del esperado encuentro de Mauro Icardi con sus pequeñas, las redes sociales estallaron con imágenes de las niñas en el casamiento de su tío Guido Icardi.

A pesar del distanciamiento de Mauro Icardi con Guido, Francesca e Isabella dijeron presente en las celebración del joven en Rosario y estuvieron acompañadas por su abuela Nora Colossimo.

hijas mauro casa rosario Las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara almorzaron en la casa de su abuelo Juan Icardi.

Además, se viralizaron imágenes de las hijas de Wanda Nara almorzando con su abuelo y toda la familia de Mauro Icardi en Santa Fé.

Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para celebrar su "divorcio" de Wanda Nara

Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi desembarcaron en Milán donde también estaban vacacionando Wanda Nara y su novio, Martín Migueles.

Siguiendo con las celebraciones por el natalicio de la China Suárez, Mauro Icardi volvió a sorprenderla con una visita a la exclusiva tienda de Hérmes.

china suarez cartera hermes El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez en Milán.

Allí, el jugador fue por todo obsequiándole una nueva cartera Birkin, una de las más exclusivas y codiciadas por las celebrities de todo el mundo. El modelo Birkin 25, que fue el que recibió la China Suárez como regalo, se ubica aproximadamente entre 11.400 y 15.800 dólares en la tienda pudiendo subir de precio en la reventa.