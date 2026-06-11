¿Dejaron a Antonela Roccuzzo fuera del grupo de Whatsapp de las mujeres de la Selección?

yesica frias mujeres de la seleccion Yesica Frías, ex de Exaquiel Palacios, reveló secretos de las mujeres de la Selección.

Además, reveló que a pesar de la buena relación entre todas las mujeres presentes en Qatar, el jugador le pidió que se alejara de una en particular. "Él me hizo una bajada de línea respecto a las mujeres, me dijo: 'A mí esto no me gusta'. Después, con el tiempo, entendí el motivo", deslizó picante.

¿Las mujeres de la Selección enojadas con Leandro Paredes?

Camila Galante y Leandro Paredes quedaron en el centro de la polémica luego de que en el streaming BONDI sacaran a la luz la feroz interna que hay entre las mujeres de la selección por el comportamiento del futbolista.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, sostuvo el periodista Riva Roy. "Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa ”, agregó sobre el pacto entre Leandro Paredes y Camila Galante.

Leandro-Paredes-Camila-Galante.jpg Feroz interna en las mujeres de la Selección por el acuerdo de Leandro Paredes y Camila Galante.

Según explicó, las mujeres estarían indignadas y preocupadas con la libertad que tiene Paredes. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila. Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda ”, lanzó el panelista.

Meses antes, Leandro Paredes fue relacionado con Emilia Mernes e incluso con Evangelina Anderson tras la comentada separación de la rubia de Martín Demichelis.