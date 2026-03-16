El comentario de Mirtha Legrand sobre las escenas íntimas de la China Suárez en El Barro 2

mirtha china veronica llinas Mirtha Legrand sorprendida por las escenas de la China Suárez y Verónica Llinas en El Barro 2.

“Claro, hermosa, yo era la pareja de la China, era como la capanga de la cárcel, la líder y la tenía a ella de mi esclava sexual”, explicó Llinas recibiendo un “Qué fuerte”, por parte de la diva de los almuerzos.

La pelea de la China Suárez y Wanda Nara se metió en la serie "En el Barro 2"

En medio del éxito y repercusiones que está generando la segunda temporada de "En el Barro" que se está emitiendo por Netflix, Sebastián Ortega, creador de la serie habló del conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara.

El director visitó Perros de la Calle, y además de mostrarse feliz por la mega producción resaltó el trabjo de la China Suárez quien es una de las protagonistas de esta temporada.

Además, Ortega se refirió a los escándalos entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara y fue contundente.“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.

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Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.