Mirtha Legrand recibió en su mesa a Verónica Llinás, protagonista de la segunda temporada de En el Barro junto a la China Suárez entre otras actrices.
El comentario de Mirtha Legrand sobre las escenas íntimas de la China Suárez en El Barro 2
Cómo fue la reacción de Mirtha Legrand al hablar de las escenas de sexo de la China Suárez y Verónica Llinas.
Durante la velada, Mirtha Legrand y Verónica Llinás hablaron del éxito de la serie y la Chiqui no pudo ocultar su sorpresa al conocer la descripción del personaje interpretado por Llinas.
“No la vi todavía, me dijeron que estas estupenda, ¿está la China Suárez ahí?“, comentó. "Qué bonita la China Suárez”, dijo sobre la ex novia de su nieto Nacho Viale.
“Claro, hermosa, yo era la pareja de la China, era como la capanga de la cárcel, la líder y la tenía a ella de mi esclava sexual”, explicó Llinas recibiendo un “Qué fuerte”, por parte de la diva de los almuerzos.
La pelea de la China Suárez y Wanda Nara se metió en la serie "En el Barro 2"
En medio del éxito y repercusiones que está generando la segunda temporada de "En el Barro" que se está emitiendo por Netflix, Sebastián Ortega, creador de la serie habló del conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara.
El director visitó Perros de la Calle, y además de mostrarse feliz por la mega producción resaltó el trabjo de la China Suárez quien es una de las protagonistas de esta temporada.
Además, Ortega se refirió a los escándalos entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara y fue contundente.“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.
Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.