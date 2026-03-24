Qué está haciendo Emilia Mernes para recuperar seguidores

emilia mernes de paul La reacción de Emilia Mernes tras el unfollow masivo.

Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró en Sálvese Quien Pueda. "Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”, explicó sobre las consecuencias que está sufriendo Emilia Mernes.

Qué pasó entre Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel

el periodista Juan Etchegoyen se metió de lleno en la pelea y reveló la charla que habrían tenido Tini y María sobre el comportamiento de Emilia Mernes.

“Tini toma la decisión de dejar de seguirla en las redes sociales después de la fuerte charla que tuvo con María hace algún tiempo, hará dos meses. Ellas hablaron y luego la dejó de seguir. Cuando Tini hace su gira que arranca en Tecnópolis y allí su equipo le sugirió invitar a Emilia y ella dijo que no por todo lo que María Becerra le dijo a Tini de Mernes”.

martin cirio tini emilia maria La verdad detrás de la pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

“Lo que está pasando hoy entre María y Emilia tiene que ver con algo que toca por completo a Los del Espacio, la banda que supo triunfar hace unos años donde ellas eran parte de la imagen del grupo y eso se terminó”, agregó.