Yanina Latorre apuntó contra Flor Vigna en medio de las repercusiones por las declaraciones de la actriz asegurando que Cande Ruggeri quiso seducir a Nicolás Occhiato cuando estaban de novios.
Yanina Latorre reveló la infidelidad más escandalosa de Flor Vigna: "Zorrita se..."
Yanina Latorre salió con los tapones de punta y prendió fuego a Flor Vigna tras los dichos sobre Cande Ruggeri
Según reveló Flor Vigna en La Casa de los Famosos México, Nicolás Occhiato le dijo que durante un viaje a Disney donde ambos trabajaban como animadores, Cande Ruggeri se metió en su cama.
“Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”, dijo Flor Vigna a cámara y Yanina Latorre no se lo dejó pasar.
"Es jodida pero se hace la boluda... Hay necesidad, encima mirá a cámara y cómo que amenazó, dijo nombre y apellido", arrancó Yanina en SQP. "Ni siquiera es divertida... Es una zorra. Ella cag... a Mati Napp que era su coach, no es tan buenita", siguió recordando la escandalosa relación de Flor Vigna con su entrenador durante el Bailando por un Sueño.
Qué pasó entre Cande Ruggeri y Nico Occhiato
Nicolás Occhiato no quiso hablar con las cámaras de SQP luego de las acusaciones de Flor Vigna y Yanina Latorre no se quedó callada.
"Occhiato se dio a la fuga, si no hubiese hecho nada paras das la nota y bancas a Cande Ruggeri. A mi me dicen que fue al revés", arrancó diciendo que el conductor fue quien quiso seducir a la influencer.
"Ellos se hicieron amigos, Cande Ruggeri, Nico y Manu Viale. Nico iba mucho al cuarto de Cande y Manu. Una vez ella se quedó dormida y el se tiró al lado a dormir pero no pasó nada, no se le insinuó", arrancó Yanina.
"Él llegó y se atajó por si Cande boqueaba", siguió sobre la confesión de Occhiato a Flor Vigna.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: La panelista criticó duramente a Flor Vigna por sus declaraciones sobre Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato.
- Flor Vigna: La actriz y cantante afirmó que Cande Ruggeri intentó seducir a su entonces novio, Nicolás Occhiato, durante un viaje a Disney.
- Acusaciones cruzadas: Latorre defendió a Ruggeri, sugiriendo que Occhiato pudo haber iniciado la situación y recordó un supuesto romance de Vigna con su coach, Mati Napp.