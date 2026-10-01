Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y debate que se generó luego de que trascendiera la denuncia que una mujer hizo contra Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal.
Yanina Latorre tajante tras los dichos de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Da celosa despechada"
La tajante opinión de Yanina Latorre tras los dichos de la joven que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual
La señorita "P" que habría tenido un vínculo con Joaquín Levinton durante cinco años acusó al cantante de violarla, maltratarla y grabarla teniendo relaciones sexuales. El artista salió con los tapones de punta negando todas las acusaciones y poniéndose a disposición de la justicia.
Yanina Latorre analizó las declaraciones que hicieron Joaquín Levinton y la denunciante en las últimas horas y fue tajante con su opinión. "El discurso de Joaquín es más coherente. Ella de más a una chica que está celosa, despechada ella dice en un momento que el la odia pero qué quiere que la quiere que la odia en ningún momento dice abuso de mí", arrancó Yanina en SQP tras los dichos de la joven en el programa de Georgina Barbarossa.
"Me suena más a que lo denuncia porque el la bloqueó cuando ella le mandó fotos desnuda. Después quiere que él le pague yo quisiera una denuncia penal. En cambio hasta ahora el discurso de Joaquín coincide, es más coherente, está a derecho ofreció su computadora... Ella está sufriendo porque la bloqueo y la habría dejado. A ella le interesa más arruinarlo mediáticamente que denunciarlo", siguió.
El relato de la denunciante contra Joaquín Levinton
En LAM, Karina Iavícoli leyó la denuncia y escrito presentado por la denunciante.
“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, comenzó.
En el escrito, la mujer también describió situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta', asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.
Según explicó la mujer lo denunció previamente en 2022 pero desistió y hace algunos días cuando encontró videos y pruebas de lo sucedido decidió seguir adelante con la denuncia y exponerlo públicamente.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Calificó a la denunciante de Joaquín Levinton como "celosa despechada" y minimizó sus acusaciones.
- Argumentos de Latorre: Considera más coherente el discurso del cantante y sugiere que la denuncia responde a un despecho por ser bloqueada.
- Denuncia de la mujer: Acusa a Levinton de abuso sexual, maltrato, amenazas y grabación de relaciones sin consentimiento durante cinco años.