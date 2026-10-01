Yanina Latorre tajante tras los dichos de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Da celosa despechada"

La denunciante de Joaquín Levinton habló en el programa de Georgina Barbarossa.

"Me suena más a que lo denuncia porque el la bloqueó cuando ella le mandó fotos desnuda. Después quiere que él le pague yo quisiera una denuncia penal. En cambio hasta ahora el discurso de Joaquín coincide, es más coherente, está a derecho ofreció su computadora... Ella está sufriendo porque la bloqueo y la habría dejado. A ella le interesa más arruinarlo mediáticamente que denunciarlo", siguió.

El relato de la denunciante contra Joaquín Levinton

En LAM, Karina Iavícoli leyó la denuncia y escrito presentado por la denunciante.

“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, comenzó.

En el escrito, la mujer también describió situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta', asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.

Según explicó la mujer lo denunció previamente en 2022 pero desistió y hace algunos días cuando encontró videos y pruebas de lo sucedido decidió seguir adelante con la denuncia y exponerlo públicamente.