Yanina Latorre se quebró en vivo: "Perdón, me equivoqué soy humana"

El pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino.

“No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana”, siguió Yanina Latorre arrepentida por lo sucedido con su compañera de programa.

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara tras su insulto a Karina Iavícoli

Yanina se metió de lleno en la polémica que estalló luego de que Wanda Nara se cruzara con Karina Iavícoli y le dijera "pelotuda".

Luego de que la panelista le preguntará por la nueva denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, Wanda Nara evitó responder buscando la ayuda de su madre Nora Colosimo. “¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le pidió en vivo la mediática a Nora. “Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”, siguió devolviendo el micrófono.

Luego sin saber que aún estaba siendo grabada, Wanda Nara lanzó un filoso comentario sobre Karina .“Esta pelot…”, dijo generando la reacción de todo el panel.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre felicitó el accionar de Karina Iavícoli y destrozó a Wanda Nara. "Ella se va porque no se bancó la pregunta, tenía razón Karina", arrancó y dio detalles explosivos sobre el vínculo de Wanda con Migueles. "Ella le cree todo a Migueles, no creo que sean socios para sacarle un dólar hay que matarla, pero le cree a él", dijo contundente.