Yanina Latorre le pidió disculpas a su panelista Majo Martino tras el incómodo cruce que tuvieron el martes por la noche en Sálvese Quien Pueda.
Yanina Latorre se quebró en vivo: "Perdón, me equivoqué soy humana"
En Sálvese Quien Pueda Yanina Latorre abrió su corazón e hizo un sentido pedido de disculpas. Los detalles
Filosa, Yanina Latorre le preguntó a Majo Martino por el viaje fugaz que hizo a Miami durante el fin de semana junto a Evangelina Anderson. "A qué fuiste, quién te contrató, algunas viajan a Dubai otras a Miami", dijo incomodando a su panelista.
Tras las repercusiones, Yanina Latorre arrancó su programa del jueves reconociendo su error y haciendo públicas sus disculpas a Majo Martino. “Pasó algo que no lo registré. Hice un mal chiste, un comentario de más. Quise decir una cosa, me expresé mal. Fue lastimada Majo, a quien amo y adoro”, arrancó.
“No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana”, siguió Yanina Latorre arrepentida por lo sucedido con su compañera de programa.
Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara tras su insulto a Karina Iavícoli
Yanina se metió de lleno en la polémica que estalló luego de que Wanda Nara se cruzara con Karina Iavícoli y le dijera "pelotuda".
Luego de que la panelista le preguntará por la nueva denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, Wanda Nara evitó responder buscando la ayuda de su madre Nora Colosimo. “¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le pidió en vivo la mediática a Nora. “Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”, siguió devolviendo el micrófono.
Luego sin saber que aún estaba siendo grabada, Wanda Nara lanzó un filoso comentario sobre Karina .“Esta pelot…”, dijo generando la reacción de todo el panel.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre felicitó el accionar de Karina Iavícoli y destrozó a Wanda Nara. "Ella se va porque no se bancó la pregunta, tenía razón Karina", arrancó y dio detalles explosivos sobre el vínculo de Wanda con Migueles. "Ella le cree todo a Migueles, no creo que sean socios para sacarle un dólar hay que matarla, pero le cree a él", dijo contundente.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Pidió disculpas públicas a su panelista Majo Martino en "Sálvese Quien Pueda" por un comentario inapropiado.
- Wanda Nara: Se vio envuelta en una polémica con Karina Iavícoli, a quien llamó "pelotuda" tras una pregunta sobre Martín Migueles.
- Yanina Latorre: Defendió a Karina Iavícoli y criticó a Wanda Nara en relación a la reciente controversia mediática.