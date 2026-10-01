¡Urgente! Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton

Además en las últimas horas trascendió el deseo de la denunciante de sumar a Ana Rosenfeld a su defensa aunque no se confirmó su participación.

La denuncia a Joaquín Levinton

Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por una expareja por presunta violencia y abuso en el contexto de un vínculo de pareja de cinco años según revelaron en LAM.

Karina Iavícoli fue quien recibió la información por parte de Paula, quien habría salido con Joaquín Levinton, que le escribió para que de a conocer la denuncia y que la gente conozca otra cara del cantante.

“Ayer, en la comisaría de la calle Charcas, lo que ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal” y la mujer manifestó haber sufrido reiterados episodios de violencia durante el vínculo.

“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, dijo Iavícoli leyendo el relato de la denunciante.

En el escrito, la mujer también describió situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta', asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.

Según explicó la mujer lo denunció previamente en 2022 pero desistió y hace algunos días cuando encontró videos y pruebas de lo sucedido decidió seguir adelante con la denuncia y exponerlo públicamente.