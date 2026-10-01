La reacción de la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada

"Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió Paula.

Qué dice la denuncia de Paula contra Joaquín Levinton

Karina Iavícoli fue quien recibió la información por parte de Paula, quien habría salido con Joaquín Levinton, que le escribió para que de a conocer la denuncia y que la gente conozca otra cara del cantante.

“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, dijo Iavícoli leyendo el relato de la denunciante.

En el escrito, la mujer también describió situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta', asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.

Según explicó la mujer lo denunció previamente en 2022 pero desistió y hace algunos días cuando encontró videos y pruebas de lo sucedido decidió seguir adelante con la denuncia y exponerlo públicamente.