Sabrina Rojas se metió de lleno en la polémica que estalló luego del feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña tratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y cuestionándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez.
Sabrina Rojas defendió a Benjamín Vicuña y fulminó a Mauro Icardi: "Millonario fracasado"
El explosivo descargo de Sabrina Rojas tras el ataque de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña
Tras analizar las repercusiones que generó el mensaje de Icardi y la respuesta que dio Benjamín Vicuña tratando de no generar nuevas rispideces con el jugador y la China Suárez,Sabrina Rojas disparó sin anestesia criticando el accionar del ex de Wanda Nara.
"Necesita ayuda tiene todo en la vida y no es feliz... hace prensa para nada le resta. Es como un millonario fracasado", lanzó indignada.
"No son felices si fuesen felices no sabríamos de ellos, no se estarían peleando con nadie", siguió sobre la continua exposición mediática que hacen la China Suárez y Mauro Icardi. "Es tan mediático que ya ni respeto te genera me da hasta pena, no para de arruinarle la vida a los demás", agregó sin filtros.
Sabrina Rojas explotó contra Mauro Icardi: "No le da la cabeza, es..."
Días antes, una nueva guerra se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo de los pasaportes de sus hijas en su casa de Milán.
En Paso en America, analizaron los últimos acontecimientos en medio de acusaciones cruzadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la incertidumbre por el futuro de Francesca e Isabella Icardi.
Una vez más, Sabrina Rojas dio su opinión cuestionando la actitud de ambos padres y hasta lanzó un exabrupto por los posteos de Mauro Icardi en los últimos días.
"No le da la cabeza, es un pavote, un soberbio", dijo Sabrina luego de que Icardi subiera imágenes donde se mostraba como un rey triunfante mientras Wanda pedía por sus hijas.
En pocas palabras
- Sabrina Rojas criticó a Mauro Icardi: Lo calificó como un "millonario fracasado" tras su ataque a Benjamín Vicuña.
- Polémica Icardi-Vicuña: El futbolista cuestionó al actor por sus declaraciones y contacto con sus hijos.
- Rojas cuestiona la felicidad: La panelista afirmó que ni Icardi ni la China Suárez son felices por su exposición mediática.