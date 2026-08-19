Sabrina Rojas defendió a Benjamín Vicuña y fulminó a Mauro Icardi: "Millonario fracasado"

"No son felices si fuesen felices no sabríamos de ellos, no se estarían peleando con nadie", siguió sobre la continua exposición mediática que hacen la China Suárez y Mauro Icardi. "Es tan mediático que ya ni respeto te genera me da hasta pena, no para de arruinarle la vida a los demás", agregó sin filtros.

Sabrina Rojas explotó contra Mauro Icardi: "No le da la cabeza, es..."

Días antes, una nueva guerra se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo de los pasaportes de sus hijas en su casa de Milán.

En Paso en America, analizaron los últimos acontecimientos en medio de acusaciones cruzadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la incertidumbre por el futuro de Francesca e Isabella Icardi.

Una vez más, Sabrina Rojas dio su opinión cuestionando la actitud de ambos padres y hasta lanzó un exabrupto por los posteos de Mauro Icardi en los últimos días.

"No le da la cabeza, es un pavote, un soberbio", dijo Sabrina luego de que Icardi subiera imágenes donde se mostraba como un rey triunfante mientras Wanda pedía por sus hijas.