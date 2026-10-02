La contundente foto que publicó Wanda Nara confirmando cómo está su relación con Maxi López

Wanda Nara y Maxi López reconciliados.

Ahora, Wanda Nara confirmó esas versiones y confirmó la esperada reconciliación con una postal junto a Maxi López desde su casa. "Reconciliados", escribió.

El motivo por el que Mauro Icardi no reaccionó a los dichos de Maxi López en Podemos Hablar

En PH, Maxi López como nunca antes de la traición de Mauro Icardi, su distanciamiento y el conflicto del jugador con Wanda Nara.

Tras sus revelaciones, los seguidores quedaron sorprendidos por el llamativo silencio de Mauro Icardi en sus redes y la falta de reacción a los dichos de Maxi López.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Etchegoyen reveló la razón de la decisión de Icardi de no responder. "Parece que las declaraciones de Maxi López sobre Maurito generaron todo tipo de reacciones puertas adentro", arrancó.

"Maurito no lo cruza porque sus abogadas le dijeron que era para peor y no le sumaba hacer una guerra de todo. Maurito obediente se mantiene callado pero pasan cosas todo el tiempo", siguió.

Wanda Nara reveló quien le regaló las flores: ¿Maxi, Mauro o Migueles?

A días del debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, Wanda Nara habló con las cámaras de LAM en medio del gran reveulo que causó uno de sus últimos posteos.

Durante el día de la primavera, Wanda Nara fue noticia de todos los portales al publicar las fotos desde las grabaciones de Masterchef mostrando un ramo de flores amarillas que recibió de parte de un misterioso "M". "Gracias M te amamos", escribió sin dar más pistas.

Como siempre, las especulaciones sobre la identidad de "M" no tardaron en llegar, generando sospechas sobre la psibilidad de que Mauro Icardi fuera el hombre detrás del regalo.

Al ser consultada por las flores, Wanda Nara admitió que el jugador solía enviarle flores todos los días de la primavera aunque no está oportunidad. "Fue Martín", dijo haciendo alusión a Martín Migueles, cuando le preguntaron quién había enviado el presente.