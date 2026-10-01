La China Suárez mostró su panza y sorprendió mucho

La China Suárez se fotografió desde el gimnasio tras la confesión de Wanda Nara sobre su peso.

La postal no pasó deesapercibida, en especial porque días atrás Wanda Nara confesó que engordó más de 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista "¿Querés ser mi hijo?".

¿La China Suárez y Mauro Icardi preparan su casamiento?

En medio de la polémica por el video donde se los ve paseando en auto sin cinturón y con el cuerpo saliendo por la ventana, la China Suárez y Mauro Icardi estarían por dar un paso más en su relación.

Instalados en Argentina en medio de incertidumbre por el futuro futbolístico de Mauro Icardi, la China Suárez y el jugador disfrutaron del fin de semana y viajaron a San Andres de Giles.

Desde allí, fue la misma China Suárez quien compartió imágenes de sus paseos y compras aunque ahora ha sido Ángel de Brito el que ha dado más información sobre su viaje.

El mensaje de Ángel de Brito que despertó sospechas sobre la posible boda de la China Suárez y Mauro Icardi.

En su cuenta de instagram, De Brito publicó un mensaje que recibió junto a la foto de una iglesia del pueblo. "La China Suárez y Mauro Icardi en San Andrés de Giles buscando lugares para su casamiento", escribió.