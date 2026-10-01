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La China Suárez mostró su panza y sorprendió mucho

La foto de la China Suárez presumiendo su figura de la que todos están hablando. Los detalles

María Echegaray
Por María Echegaray [email protected]
La China Suárez mostró cómo luce su abdomen y estalló las redes.

La China Suárez mostró cómo luce su abdomen y estalló las redes.

En medio de las repercusiones por el provocador posteo de Mauro Icardi recordando su encuentro en París, la China Suárez sorprendió a sus seguidores desde su gimnasio privado.

Una vez más, la China Suárez compartió en su cuenta de Instagram postales de su día publicando una serie de imágenes mostrando parte de su rutina deportiva.

Además, la top no dudó en presumir su figura dejando a la vista su cintura y abdomen con un sensual conjunto sporty de calzas y crop top.

La China Su&aacute;rez se fotografi&oacute; desde el gimnasio tras la confesi&oacute;n de Wanda Nara sobre su peso.

La China Suárez se fotografió desde el gimnasio tras la confesión de Wanda Nara sobre su peso.

La postal no pasó deesapercibida, en especial porque días atrás Wanda Nara confesó que engordó más de 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista "¿Querés ser mi hijo?".

¿La China Suárez y Mauro Icardi preparan su casamiento?

En medio de la polémica por el video donde se los ve paseando en auto sin cinturón y con el cuerpo saliendo por la ventana, la China Suárez y Mauro Icardi estarían por dar un paso más en su relación.

Instalados en Argentina en medio de incertidumbre por el futuro futbolístico de Mauro Icardi, la China Suárez y el jugador disfrutaron del fin de semana y viajaron a San Andres de Giles.

Desde allí, fue la misma China Suárez quien compartió imágenes de sus paseos y compras aunque ahora ha sido Ángel de Brito el que ha dado más información sobre su viaje.

El mensaje de &Aacute;ngel de Brito que despert&oacute; sospechas sobre la posible boda de la China Su&aacute;rez y Mauro Icardi.

El mensaje de Ángel de Brito que despertó sospechas sobre la posible boda de la China Suárez y Mauro Icardi.

En su cuenta de instagram, De Brito publicó un mensaje que recibió junto a la foto de una iglesia del pueblo. "La China Suárez y Mauro Icardi en San Andrés de Giles buscando lugares para su casamiento", escribió.

En pocas palabras

  • China Suárez y Wanda Nara: La actriz compartió fotos de su rutina deportiva, destacando su figura en redes sociales.
  • Rumores de casamiento: Se especula sobre la posibilidad de que China Suárez y Mauro Icardi estén planeando su boda tras un viaje a San Andrés de Giles.
  • Polémica con Icardi: El posteo de Mauro Icardi y videos recientes de la pareja reavivan el escándalo mediático.
Resumen generado por Thinkindot AI

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