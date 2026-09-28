La China Suárez y Mauro Icardi publican fotos íntimas tras los posteos sobre su encuentro en París

La foto íntima de la China Suárez y Mauro Icardi tras el polémico posteo del futbolista.

Como siempre, el jugador reposteó la imagen compartida por la China Suárez, acompañándola con un filoso mensaje. "En el espejo con mi persona favorita", escribió.

A qué velocidad manejaba Mauro Icardi en el polémico video con la China Suárez

Siguen saliendo a la luz detalles e información sobre el polémico video que grabó la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi.

La grabación generó repudio generalizado y el Ministerio de Transporte tomó cartas en el asunto inhabilitando a Mauro Icardi para manejar por tener su licencia vencida generando la furiosa respuesta del futbolista.

En la Posta del Espectáculo, Gustavo Méndez, dio más datos y aseguró que si bien en las imágenes pareciera que Mauro Icardi va a alta velocidad, el ex de Wanda Nara se mantuvo en la máxima de 30 KM permitida dentro del country donde vive junto a la China Suárez.

"Mauro Icardi duda de un topo y de un empuje para que esto haya sucedido. Duda que el ministerio lo haya hecho de oficio", siguió el periodista sobre las sospechas de Mauro Icardi tras las medidas públicas que tomó el ministerio.

El mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez y Mauro Icardi

Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.

"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.