Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.
La China Suárez y Mauro Icardi publican fotos íntimas tras los posteos sobre su encuentro en París
La China Suárez redobló la apuesta luego de la foto que publicó Mauro Icardi durante el fin de semana
Luego de que Mauro Icardi confirmara su infidelidad a Wanda Nara y el incio de su romance, la China Suárez publicó un nuevo álbum de fotos desde la casa de los sueños.
Además de presumir su llamativo look con unos pantalones rayados imposibles de pasar desapercibidos, la China Suárez posó con Mauro Icardi frente al espejo mostrándose más unidos y apasionados que nunca.
Como siempre, el jugador reposteó la imagen compartida por la China Suárez, acompañándola con un filoso mensaje. "En el espejo con mi persona favorita", escribió.
A qué velocidad manejaba Mauro Icardi en el polémico video con la China Suárez
Siguen saliendo a la luz detalles e información sobre el polémico video que grabó la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi.
La grabación generó repudio generalizado y el Ministerio de Transporte tomó cartas en el asunto inhabilitando a Mauro Icardi para manejar por tener su licencia vencida generando la furiosa respuesta del futbolista.
En la Posta del Espectáculo, Gustavo Méndez, dio más datos y aseguró que si bien en las imágenes pareciera que Mauro Icardi va a alta velocidad, el ex de Wanda Nara se mantuvo en la máxima de 30 KM permitida dentro del country donde vive junto a la China Suárez.
"Mauro Icardi duda de un topo y de un empuje para que esto haya sucedido. Duda que el ministerio lo haya hecho de oficio", siguió el periodista sobre las sospechas de Mauro Icardi tras las medidas públicas que tomó el ministerio.
El mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez y Mauro Icardi
Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.
"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.
En pocas palabras
- China Suárez: Redobló la apuesta tras las fotos de Mauro Icardi, publicando un nuevo álbum íntimo.
- Mauro Icardi: Compartió una foto con la China Suárez con un mensaje apasionado: "Mi persona favorita".
- Video polémico: Se revelaron detalles sobre la velocidad del auto de Icardi y el accionar del Ministerio de Transporte.