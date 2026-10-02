Tras meses de fuertes rumores sobre crisis e infidelidad, Ángel de Brito confirmó la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada y los detalles son impactantes.
Lourdes Sánchez y el Chato Prada separados: lo engañó con un rugbier de 27 años
Ángel de Brito anunció la separación de Lourdes Sánchez y el Chatro Prada tras 10 años de relación
El conductor reveló que el Chato Prada y Lourdes Sánchez terminaron su relación de más de diez años luego de que el productor descubriera una infidelidad con un joven rugbier de 27 años. "No creo que quieran hablar, es una historia complicada. Ella está en Corrientes, hace un año y medio que es directora de cultura. Va y viene, por eso se la ve poco en los medios. Finalmente están separados después de 16 años de relación. Se acabó el amor", arrancó en LAM.
Según explicó De Brito, Lourdes y el rugbier se estarían viendo desde hace más de cuatro meses en Corrientes, donde la bailarina está viviendo actualmente.
"Es un chico de Corrientes, tiene 27 años, juega al rugby, así como es dueño de un hotel de lujo, en el que viven ambos, en distintos pisos. Es fachero y tiene mucha plata", siguió sobre el romance que comenzó luego de que se conocieran en el edificio donde ambos están viviendo.
En pocas palabras
- Separación confirmada: Ángel de Brito anunció el fin de la relación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.
- Motivo de la ruptura: El productor habría descubierto una infidelidad de la bailarina con un rugbier de 27 años.
- Detalles del romance: El nuevo amor de Sánchez es correntino, dueño de un hotel de lujo y se conocieron en su edificio.