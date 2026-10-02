Lourdes Sánchez y el Chato Prada separados: lo engañó con un rugbier de 27 años

El conductor reveló que el Chato Prada y Lourdes Sánchez terminaron su relación de más de diez años luego de que el productor descubriera una infidelidad con un joven rugbier de 27 años. "No creo que quieran hablar, es una historia complicada. Ella está en Corrientes, hace un año y medio que es directora de cultura. Va y viene, por eso se la ve poco en los medios. Finalmente están separados después de 16 años de relación. Se acabó el amor", arrancó en LAM.

Según explicó De Brito, Lourdes y el rugbier se estarían viendo desde hace más de cuatro meses en Corrientes, donde la bailarina está viviendo actualmente.