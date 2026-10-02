En medio de las repercusiones por el posteo de Mauro Icardi confirmando que está desempleado, la China Suárez se habría distanciado de Caro Nolte, una de sus amigas íntimas y parte de su equipo de trabajo.
¡Punto crítico! La China Suárez traicionada por su mejor amiga: ¿la cambió por Pampita?
El posteo de Pampita Carolina Ardohain que rompió el corazón de la China Suárez. Los detalles
Todo estalló luego de un video reposteado por Pampita Carolina Ardohain en su cuenta de Instagram que fue grabado por la mismísima Caro Nolte.
La amiga de la China Suárez grabó a Pampita posando con Yoyi Francella, Valu Cervantes y Michel Mason en un exclusivo evento de Carolina Herrera.
El video de Pampita no pasó desapercibido, en especial porque hasta hace algunos meses la China Suárez era la embajadora oficial de la marca en Argentina, lugar que fue ocupado luego por Pampita, en medio de los escándalos de la China e Icardi con Wanda Nara.
¿La China Suárez y Mauro Icardi sucios y desordenados?
Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.
A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños".
Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.
De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.
La China Suárez presumió su figura
la China Suárez sorprendió a sus seguidores desde su gimnasio privado.
Una vez más, la China Suárez compartió en su cuenta de Instagram postales de su día publicando una serie de imágenes mostrando parte de su rutina deportiva.
Además, la top no dudó en presumir su figura dejando a la vista su cintura y abdomen con un sensual conjunto sporty de calzas y crop top.
La postal no pasó deesapercibida, en especial porque días atrás Wanda Nara confesó que engordó más de 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista "¿Querés ser mi hijo?".
En pocas palabras
- Distanciamiento: China Suárez se habría distanciado de su amiga Caro Nolte tras un posteo de Pampita.
- Evento Carolina Herrera: La amiga de Suárez grabó a Pampita en un evento de Carolina Herrera, generando polémica.
- Repercusiones Icardi: El posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con China Suárez reavivó controversias.