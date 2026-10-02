¡Punto crítico! La China Suárez traicionada por su mejor amiga: ¿la cambió por Pampita?

La mejor amiga de la China Suárez cerca de Pampita.

El video de Pampita no pasó desapercibido, en especial porque hasta hace algunos meses la China Suárez era la embajadora oficial de la marca en Argentina, lugar que fue ocupado luego por Pampita, en medio de los escándalos de la China e Icardi con Wanda Nara.

¿La China Suárez y Mauro Icardi sucios y desordenados?

Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.

A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños".

Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.

La China Suárez subió fotos de la casa de los sueños y fue criticada.

De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.

La China Suárez presumió su figura

la China Suárez sorprendió a sus seguidores desde su gimnasio privado.

Una vez más, la China Suárez compartió en su cuenta de Instagram postales de su día publicando una serie de imágenes mostrando parte de su rutina deportiva.

Además, la top no dudó en presumir su figura dejando a la vista su cintura y abdomen con un sensual conjunto sporty de calzas y crop top.

La postal no pasó deesapercibida, en especial porque días atrás Wanda Nara confesó que engordó más de 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista "¿Querés ser mi hijo?".