Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.
La China Suárez y Mauro Icardi acusados de sucios y mugrientos: las fotos que los mandaron al frente
Los usuarios quedaron impactados con las imégenes que publicó la China Suárez dejando todo a la vista
A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños". Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.
De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.
“Hongos en la pared, la ropa colgada”, comentó otro usuario. En la misma línea, una internauta escribió: “Para el moho de la pared podés rociar lavandina pura y se quita”. “Hagamos como que estuvimos juntos, como que te perdoné. Subí rápido fotos que ya empieza MasterChef, que salgan feas, a las apuradas, no importa que esté la ropa colgada en la baranda”, siguió otra usuaria en X.