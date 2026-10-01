¡Quién es Pancho! El hombre que provocó la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

En medio de varias especulaciones sobre el distanciamiento de Tini Stoessel y Emilia Mernes y el unfollow masivo por parte de varias famosas como María Becerra y Antonela Roccuzzo a Emilia Mernes, De Brito aseguró que las cantantes se pelearon por Pancho, ex guitarrista y productor de Tini Stoessel.

Durante más de ocho años, el joven acompañó a Tini Stoessel en su carrera siendo uno de los miembros más cercanos del círculo íntimo de la artista hasta que en el año 2025, luego de que la joven confesara su depresión, dejaron de trabajar juntos y Tini lo dejó seguir en las redes.