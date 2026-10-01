Luego de que salieran rumores sobre un supuesto encuentro de Emilia Mernes y Rodrigo de Paul durante una fiesta, Ángel de Brito reveló por primera vez el verdadero motivo de la pelea entre la cantante y Tini Stoessel.
¡Quién es Pancho! El hombre que provocó la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes
Cómo fue la escandalosa traición de Emilia Mernes a Tini Stoessel
En medio de varias especulaciones sobre el distanciamiento de Tini Stoessel y Emilia Mernes y el unfollow masivo por parte de varias famosas como María Becerra y Antonela Roccuzzo a Emilia Mernes, De Brito aseguró que las cantantes se pelearon por Pancho, ex guitarrista y productor de Tini Stoessel.
Durante más de ocho años, el joven acompañó a Tini Stoessel en su carrera siendo uno de los miembros más cercanos del círculo íntimo de la artista hasta que en el año 2025, luego de que la joven confesara su depresión, dejaron de trabajar juntos y Tini lo dejó seguir en las redes.
Pancho se sumó al MP3 Tour de Emilia Mernes y todo estalló cuando Tini Stoessel subió a cantar con Emilia Mernes y vio que ahí estaba el músico con quien se había peleado previamente por escandalosos motivos que Emilia conocía pero que decidió ignorar a pesar del dolor de su amiga.