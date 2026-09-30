Camila Homs habló del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

"No voy a responder cosas obvias", lanzó la top sobre la fiesta a la que asistirán famosas como María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, entre otras.

Los secretos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A pesar de estar transitando un difícil presente familiar, Tini Stoessel está en plenos preparativos de su boda de amor con Rodrigo de Paul el 19 de diciembre en Haras Doc.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.

"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.

"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.