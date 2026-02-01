El video íntimo de la China Suárez luego de que la trataran de amante

china video beso ciardi

En el posteo se puede ver como la actriz de La Hija del fuego: la venganza de la bastarda, no se puede contener ante Icardi dándole un beso de lo más apasionado.

El escandaloso apodo que le pusieron a la China Suárez en Estambul

Días antes, la China se mostró apoyando a su novio desde la cancha. Como en cada partido, la actriz dijo presente robándose toda la atención desde la tribuna, donde alentó a Icardi acompañada por su hija Rufina Cabré.

Fue allí donde la China fue retratada por el perfil @fotottarena acompañado la imagen de la actriz y su primogénita con una frase que esatalló la polémica.“La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”, decía el mensaje.

china icardi cancha.jpg El polémico apodo a la China Suárez en Turquía.

Automáticamente la red social tradujo la palabra “sevgilisi” (habitualmente utilizada para referirse a pareja o novia) como “amante”, estallando los comentarios en especial por el escandaloso inicio del romance de la China e Icardi con una primera noche de pasión en París a espaldas de Wanda Nara.

La China Suárez fan incondicional de Mauro Icardi

Desde la cancha, la China Suárez grabó un video del momento en que el jugador del Galatasaray entró a la cancha y fue ovacionado por el público.

china video icardi La China Suárez volvió a las redes tras la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.