La China Suárez a los besos con famoso actor en una fiesta: "Lo vimos todos"

china suarez gonzalo heredia fiesta atav.jpg La noche que la China Suárezy Gonzalo Heredia estuvieron a los besos en una fiesta.

“Se separaron las bocas, los labios y las lenguas, y no llegamos a tener la imagen. Pero ambos [con Pampito] lo atestiguamos. Estos dos ojitos lo vieron. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”, insistió Riva Roy sobre la aventura que habrían tenido la China Suárez y Gonzalo Heredia que en ese momento estaban en pareja con Benjamín Vicuña y Brenda Gandini respectivamente.

La China Suárez estrenó retoque estético

Lejos de hacer referencia a los recientes cruces y acusaciones entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se mostró feliz y radiante desde Turquía.

En esta oportunidad, la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético en su rostro que, según trascendió, fue para borrar una cicatriz en su frente.

china suarez retoque estetico La China Suárez presumió su nuevo retoque estético.

Como no podía ser de otra manera, fue la misma China Suárez la que presumió los resultados de su tratamiento con una selfie con su rostro en primer plano y los comentarios sobre su aspecto no tardaron en llegar. "Parece una momia", "Más revoque que una pared", "Se está haciendo de nuevo", escribieron los usuarios.