En medio de las repercusiones por la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi donde hablaron de su olor corporal, la China Suárez volvió a ser noticia por su supuesto amorío con Gonzalo Heredia.
La China Suárez a los besos con famoso actor en una fiesta: "Lo vimos todos"
En BONDI, el periodista Santiago Riva Roy recordó el encuentro de la China Suárez y Gonzalo Heredia en la fiesta de fin de Polka cuando ambos protagonizaban la novela "Argentina, Tierra de Amor y Venganza".
“Como chaparon esa noche de la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, ¿te acordás? Gonzalo Heredia con la China Suárez. Estaba Pampito, estaba yo, y le decíamos al cámara ‘dale, prendé la cámara’, para tomar esa imagen, y no llegamos”, contó el periodista.
“Se separaron las bocas, los labios y las lenguas, y no llegamos a tener la imagen. Pero ambos [con Pampito] lo atestiguamos. Estos dos ojitos lo vieron. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”, insistió Riva Roy sobre la aventura que habrían tenido la China Suárez y Gonzalo Heredia que en ese momento estaban en pareja con Benjamín Vicuña y Brenda Gandini respectivamente.
La China Suárez estrenó retoque estético
Lejos de hacer referencia a los recientes cruces y acusaciones entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se mostró feliz y radiante desde Turquía.
En esta oportunidad, la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético en su rostro que, según trascendió, fue para borrar una cicatriz en su frente.
Como no podía ser de otra manera, fue la misma China Suárez la que presumió los resultados de su tratamiento con una selfie con su rostro en primer plano y los comentarios sobre su aspecto no tardaron en llegar. "Parece una momia", "Más revoque que una pared", "Se está haciendo de nuevo", escribieron los usuarios.