La foto del desastre que dejó la China Suárez en un cuarto de hotel

CHINA SUAREZ HOTEL El posteo de Gimena Accardi mostrando lo desordenada que es la China Suárez.

“Eso es amor, amistad y adaptarse al otro. No voy a decir que todo ese quilombo pertenece a la China Suárez porque no me gusta mandarla al frente”, sumó luego revelando la indentidad de la China.

La China Suárez estrenó retoque estético

Lejos de hacer referencia a los recientes cruces y acusaciones entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se mostró feliz y radiante desde Turquía.

En esta oportunidad, la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético en su rostro que, según trascendió, fue para borrar una cicatriz en su frente.

china suarez retoque estetico La China Suárez presumió su nuevo retoque estético.

Como no podía ser de otra manera, fue la misma China Suárez la que presumió los resultados de su tratamiento con una selfie con su rostro en primer plano y los comentarios sobre su aspecto no tardaron en llegar. "Parece una momia", "Más revoque que una pared", "Se está haciendo de nuevo", escribieron los usuarios.

La China Suárez orgullosa de Mauro Icardi

Desde la cancha, la China Suárez grabó un video del momento en que el jugador del Galatasaray entró a la cancha y fue ovacionado por el público.

china video icardi La China Suárez volvió a las redes tras la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.