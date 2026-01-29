En medio de las repercusiones por la última pelea entreWanda Nara y Mauro Icardi donde hablaron de su olor corporal, la China Suárez volvió a ser noticia por un insólito motivo.
La foto del desastre que dejó la China Suárez en un cuarto de hotel
Explosión en las redes sociales por una imagen del cuarto donde se hospedó la China Suárez. Los detalles
En las redes sociales comenzó a circular un viejo posteo de Gimena Accardi, quien supo ser amiga de la China Suárez, mostrando el desorden que dejó la actriz en un cuarto de hotel que compartieron años atrás.
“Una vez compartí cuarto de hotel con una amiga y pude resistir su desorden, a pesar de mi locura por el orden”, había escrito Gimena en X junto a una imagen donde se ve ropa tirada, restos de comida y maquillaje desparramado.
“Eso es amor, amistad y adaptarse al otro. No voy a decir que todo ese quilombo pertenece a la China Suárez porque no me gusta mandarla al frente”, sumó luego revelando la indentidad de la China.
La China Suárez estrenó retoque estético
Lejos de hacer referencia a los recientes cruces y acusaciones entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se mostró feliz y radiante desde Turquía.
En esta oportunidad, la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético en su rostro que, según trascendió, fue para borrar una cicatriz en su frente.
Como no podía ser de otra manera, fue la misma China Suárez la que presumió los resultados de su tratamiento con una selfie con su rostro en primer plano y los comentarios sobre su aspecto no tardaron en llegar. "Parece una momia", "Más revoque que una pared", "Se está haciendo de nuevo", escribieron los usuarios.
La China Suárez orgullosa de Mauro Icardi
Desde la cancha, la China Suárez grabó un video del momento en que el jugador del Galatasaray entró a la cancha y fue ovacionado por el público.
“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.