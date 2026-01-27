¡Polémica! Susana Giménez habló del cuerpo de la China Suárez: "No tiene..."

Además, Susana Giménez habló de la serie de Moria Casán y elogió la elección de Sofía Gala. “Pero Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio. Para mí es un genio”, dijo la diva.

La China Suárez vuelve a la televisión argentina

En medio de las repercusiones por la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez reapareció a través de su cuenta de Instagram.

Lejos de darle importancia a las escandalosas acusaciones de Wanda Nara sobre su olor corporal, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un anuncio sobre su carrera.

Luego del éxito que tuvo en las plataformas de streaming, la China Suárez anuncio que su serie "La hija del fuego: la venganza de la bastarda”, llegará a la televisión argentina.

china suarez serie

"Muy pronto", escribió la China Suárez sobre su regreso a la pantalla luego de su último protagónico en Argentina Tierra de Amor y Venganza.

La China Suárez fan incondicional de Mauro Icardi

Desde la cancha, la China Suárez grabó un video del momento en que el jugador del Galatasaray entró a la cancha y fue ovacionado por el público.

china video icardi La China Suárez volvió a las redes tras la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.