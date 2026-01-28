Moria Casán trató de "michifuz" a Wanda Nara: los motivos

Moria Casán, sigue metiéndose de lleno en el "Wandagate", hablando como nunca antes de la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi en su programa La Mañana con Moria.
Fiel a su estilo, Moria Casán no dudó en analizar los últimos dichos de Wanda Nara en la entrevista que dieron juntos Maxi López y L-Gante, ambos ex pareja de Wanda.
"Ella me pidió consejos a mí, y le dije “¿cómo te voy a dar consejos a vos, que sos una genia, que hiciste un billete impresionante y sos una ‘michifuz legal’?”, arrancó Moria Casán además de recordar que fue la primera en unir a dos maridos durante su programa A la Cama con Moria donde invitó a Mario Castiglione, padre de Sofía Gala, y a Luis Vadalá.
“Yo creo que saber hacer show y mucho, solo que el show que hace atrasa, en el sentido en que lo hace muchos años después. Lo tomo como un homenaje total. Me impresiona mi fama y me impresiona mi vanguardia”, agregó Casán.
Moria Casán lapidaria tras ver a Wanda Nara antes de sus retoques
Moria Casán y su equipo recordaron viejas apariciones de Wanda Nara en el living de Susana Giménez y la diva quedó impactada con el aspecto de Wanda.
“Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”, dijo Moria sin filtros.
Además, la One no ocultó su impresión al ver los chats íntimos entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que el futbolista se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda .
“Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió divertida.