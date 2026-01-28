Moria Casán trató de "michifuz" a Wanda Nara: los motivos

moria wanda maxi lgante Moria Casán prendió fuego a Wanda tras la entrevista de Maxi López y L-Gante juntos.

“Yo creo que saber hacer show y mucho, solo que el show que hace atrasa, en el sentido en que lo hace muchos años después. Lo tomo como un homenaje total. Me impresiona mi fama y me impresiona mi vanguardia”, agregó Casán.

Moria Casán lapidaria tras ver a Wanda Nara antes de sus retoques

Moria Casán y su equipo recordaron viejas apariciones de Wanda Nara en el living de Susana Giménez y la diva quedó impactada con el aspecto de Wanda.

“Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”, dijo Moria sin filtros.

wanda nara moria Moria Casán habló de la transformación física de Wanda Nara.

Además, la One no ocultó su impresión al ver los chats íntimos entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que el futbolista se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda .

“Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió divertida.