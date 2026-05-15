¡Bombazo! La famosa ex Bailando que ingresará a Gran Hermano

charlotte gran hermano Charlotte Caniggia se sumaría a Gran Hermano.

Además, Charlotte Caniggia participó de realitys internacionales como Acapulco Shore de MTV y hasta tuvo su propio programa junto a su hermano Alex Caniggia.

Grecia Colmenares fue eliminada de Gran Hermano y la verdad de su salida dejó a todos en shock

Grecia Colmenares ingresó en lugar de Andrea del Boca y tras un mes exacto en la casa fue eliminada durante la gala del miércoles en la placa planta.

Si bien Grecia Colmenares habría sido votada por el público para salir de la casa por su poca participación e incidencia en el juego, en las últimas horas trascendió una escandalosa versión sobre su salida.

Una vez más, el programa quedó en la polémica luego de que el periodista Nacho Rodríguez asegurara que la actriz venezolana se fue por decisión proppia tras cumplir un contrato con el canal y negarse a renovarlo por más tiempo.

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La verdad de la salida de Grecia Colmenares de Gran Hermano.

“Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco (el productor ejecutivo Martín) Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos ¿no?”, escribió el periodista en X generando más sospechas sobre las transparencias y veracidad de las votaciones en Gran Hermano.

Grecia Colmenares se burló de Andrea del Boca en Gran Hermano

Sin perder ningún segundo, Grecia Colmenares arrancó con todo y lanzó filosas indirectas contra Andrea del Boca imitándola y criticándola por su accionar en el juego.

La actriz se burló del almohadon que abrazaba Andrea del Boca cuando se sentía deprimida y la acusó de dedicarse a dormir. "Es como si yo llegara y me quedo en el cuarto tirada pensando y digo extraño a mi hija...", lanzó sin nombrarla.

"¿Para qué entraste a la casa?", agregó mientras se descargaba en el programa de streaming del interior de la casa de Gran Hermano. Además, la actriz aseguró que va por todo y quiere quedarse hasta el final.