Andrea del Boca se fue de Gran Hermano y una participante tuvo un ataque de nervios

El llanto de Yipio tras la salida de Andrea del Boca.

Durante la tarde fue Andrea del Boca quien tuvo una impactante crisis de nervios y terminó llorando y a los gritos generando preocupación en los espectadores.

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

Todo comenzó cuando Andrea del Boca fue llamada al confesionario donde le comunicaron el problema de salud que está viviendo su madre de 95 años.

"No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando”, aclaró la voz de la casa. “Dicho esto, si bien es tu hija la que necesita tu presencia fuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá. ¿Estás de acuerdo?”, agregó.

Sin dudarlo, Andrea del Boca aceptó retirarse de la casa. “Si, siempre dije que estaba acá con el acuerdo de ellas y que, obviamente, primero están mi mamá y mi hija”, dijo.

“Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. No quise…. Pero bueno, ese es el poder tuyo que me lleva a lugares muy íntimos y muy profundos”, agregó para luego despedirse de sus compañeros y abandonar la casa por tercera vez.