Ernestina Pais: revelaron los resultados de sus análisis toxicológicos

En varias entrevistas, fue la misma Ernestina Pais quien habló de su lucha contra las adicciones y el alcoholismo y su paso por una clínica de rehabilitación durante seis meses.

Muscari citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais

La Justicia sigue investigando la muerte de Ernestina Pais en especial lo sucedido antes del trágico desenlace por lo que se ordenó la citación de testigos que brinden información sobre las últimas horas en vida de la conductora.

El periodista Rodrigo Alegre explicó que la Fiscalía 1 de San Isidro pidió peritar su celular, un IPhone 16, y que luego de encontrar muchas llamadas de José María Muscari, se citó al director de teatro para que de su testimonio.

"La Justicia citó a declarar el día jueves como testigo a Muscari porque aparece en el teléfono de ella inmediatamente”, agregó. A lo que Franco Mercuriali puso en contexto: “Ella estaba yendo a la obra y no llegaba, por eso Muscari empezó a llamar”.

Además se espera el resultado de las pericias toxicológicas que podrían ser entregados el viernes por la tarde o lunes a la mañana a más tardar.

Cómo fue el accidente de Ernestina Pais

De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda City negro que conducía la periodista Ernestina Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.