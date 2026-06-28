Ernestina Pais: ¿Qué reveló la autopsia y cuáles fueron las causas de su muerte?

Según la autopsia, Ernestina Pais sufrió un fuerte y directo impacto en la zona de la cabeza al ser embestida por la formación del tren.

Además, el estudio constató una laceración hepática y una contusión esplénica producto de la violencia del choque.

Por otra parte, se extrajeron muestras de sangre y orina para realizar análisis toxicológicos con el objetivo de determinar si Pais conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

La reciente difusión del video de seguridad expone el dramático momento del choque que terminó con la vida de la querida conductora.

Las fuertes imágenes muestran la brutalidad del impacto entre la formación ferroviaria y el vehículo de Ernestina Pais, confirmando los peores temores sobre este lamentable hecho que sacudió al espectáculo.

El impactante material audiovisual fue captado por una cámara de seguridad particular ubicada a escasos metros del paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

En la cruda grabación se logran escuchar dos bocinazos de la formación correspondientes al Tren de la Costa, y segundos después se observa cómo el transporte público embiste y arrastra violentamente al Honda Civic negro.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la comunicadora de 54 años habría cruzado con la barrera baja.

Esta fuerte teoría coincide plenamente con las primeras declaraciones de los testigos ocasionales que presenciaron el hecho en el lugar.

A raíz del brutal choque directo sobre el lateral izquierdo del rodado, los efectivos policiales de la Comisaría 2da constataron que el fallecimiento se produjo en el acto.

Fuente: minutouno.com